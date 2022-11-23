МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны "не имеют права" уставать от помощи Киеву, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

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"Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Чтобы в кратчайшие сроки согласовать девятый пакет антироссийских санкций, Евросоюзу, по словам Кулебы, необходимо "отбросить все сомнения и усталость".