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Европу "лишили права" уставать от помощи Украине
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Европейские страны "не имеют права" уставать от помощи Киеву, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit. "Если мы, украинцы, не устали,... ПРАЙМ, 23.11.2022
новости, экономика, мировая экономика, евросоюз, санкции против рф, украина, помощь, дмитрий кулеба
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны "не имеют права" уставать от помощи Киеву, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.
"Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Чтобы в кратчайшие сроки согласовать девятый пакет антироссийских санкций, Евросоюзу, по словам Кулебы, необходимо "отбросить все сомнения и усталость".