МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны "не имеют права" уставать от помощи Киеву, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit. "Сплошное мошенничество". Европейцы раскритиковали новый транш ЕС Украине

"Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Чтобы в кратчайшие сроки согласовать девятый пакет антироссийских санкций, Евросоюзу, по словам Кулебы, необходимо "отбросить все сомнения и усталость".