МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель продуктов питания швейцарская компания Nestle инвестирует 7 миллиардов саудовских риалов (1,86 миллиарда долларов) в проекты в Саудовской Аравии в течение десяти лет, сообщило министерство инвестиций королевства в Twitter. Власти Саудовской Аравии призвали поощрять прямые инвестиции в Турцию

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Nestle в области пищевой промышленности, который предусматривает создание завода, а также центра исследований и разработок. Nestle планирует инвестировать 7 миллиардов саудовских риалов (1,86 миллиарда долларов) в проекты в Саудовской Аравии в течение десяти лет", — отмечается в сообщении.

Компания рассчитывает вложить первоначальные инвестиции в размере 375 миллионов риалов.