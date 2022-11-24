В Саудовской Аравии рассказали об инвестициях Nestle в проекты сраны
Nestle инвестирует в проекты в Саудовской Аравии свыше $1,8 миллиарда в течение десяти лет
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель продуктов питания швейцарская компания Nestle инвестирует 7 миллиардов саудовских риалов (1,86 миллиарда долларов) в проекты в Саудовской Аравии в течение десяти лет, сообщило министерство инвестиций королевства в Twitter.
"Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Nestle в области пищевой промышленности, который предусматривает создание завода, а также центра исследований и разработок. Nestle планирует инвестировать 7 миллиардов саудовских риалов (1,86 миллиарда долларов) в проекты в Саудовской Аравии в течение десяти лет", — отмечается в сообщении.
Компания рассчитывает вложить первоначальные инвестиции в размере 375 миллионов риалов.
https://1prime.ru/world/20221124/838931756.html
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