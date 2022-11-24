МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Запад устал обеспечивать финансами режим украинского президента Владимира Зеленского. Это происходит из-за растранжиривания выделяемой помощи Украиной и растраты, считает обозреватель польского издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая. Эксперт оценил идею Польши о лимите цен на российскую нефть

Она отметила, что с начала конфликта на Украине киевские политики получили и продолжают получать достаточно большую материальную поддержку от стран Запада. По ее словам, поддержка оказывается в большем объеме, чем об этом говорят официальные представители стран Европы и США.

"Однако одновременно с наращиванием помощи — как с той стороны Атлантики, так и в Европейском Союзе — растет обеспокоенность нецелевым использованием перечисленных Киеву денег", — считает автор материала.

Она ссылается на опубликованные ранее обозревателем американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс данные о том, что президент Украины и его помощники тратят переданные странами Запада деньги в своих личных целях, а не на восстановление страны. На эти средства политический истеблишмент покупает жилье в Швейцарии, тратя на это суммы свыше 50 миллионов долларов за объект.

Автор статьи Myśl Polska утверждает: каждые девять из десяти долларов, направляемые в качестве финансовой и материальной помощи со стороны Евросоюза Киеву, бесследно исчезло. Отмечается, что Украине не удастся должным образом заплатить за предоставленную Вашингтоном военную технику в то время как на Западе все чаще требуют от Зеленского предоставить отчет о том, куда уходят деньги.

"Чем очевиднее становится факт растраты Зеленским переданных союзниками денег на фоне постоянной мольбы о следующих траншах, тем большее возмущение это вызывает в США и Европейском союзе", — отмечает журналист.

Украина во время российской спецоперации продолжает получать военную помощь и финансирование со стороны США и их партнеров по блоку НАТО. Москва неоднократно подчеркивала, что снабжение западной военной техникой Киев только затягивают конфликт.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>