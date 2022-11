МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Обыски прошли еще в двух компаниях, входящих в группы Dentsu и ADK Holdings, в связи с делом о коррупции и нарушении антимонопольного законодательства при проведении тестовых соревнований перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио, передает телеканал NHK. В Венгрии отвергли обвинения Брюсселя в систематической коррупции

На этот раз обыски прошли в компаниях ADK Marketing Solutions и Dentsu Live.

Расследование возможного сговора и недобросовестного отбора при определении победителей тендера на подряд по организации тестовых соревнований перед Олимпиадой началось после того, как рекламная компания ADK Holdings, которую уже проверяют по делу о коррупции в организационном комитете Игр, заявила, что участвовала в сговоре на тендерах.

К настоящему времени обыски были проведены в шести компаниях, в частности, в рекламных фирмах Hakuhodo Inc. и Tokyo Agency, продакшн-компаниях Fuji Creative Corporation и Same Two Inc, а также в одной из крупнейших в Японии рекламных компаний Dentsu и фирме по организации мероприятий Cerespo.

Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2018 году провели 26 тендеров на лучшие проекты и планы тестовых соревнований. По их итогам были отобраны девять компаний, в том числе Dentsu и другие. Однако следствие подозревает, что список победителей был сформирован еще до проведения тендеров. Более того, все девять компаний-победителей в этих тендерах по планированию стали по умолчанию и без тендеров подрядчиками и на проведение и организацию тестовых соревнований, а также и соревнований игр. Только официально объявленная сумма контрактов составляет 19,2 миллиарда иен (около 140 миллионов долларов).

Крупномасштабное расследование о коррупции в оргкомитете Игр началось после того, как по подозрению в получении взяток за подряды в самых разных отраслях – от пошива одежды и продаж мягких игрушек до печати брошюр – был арестован бывший член комитета Харуюки Такахаси.

Сторона обвинения настаивает, что Такахаси, находясь в руководстве оргкомитета, получил взятки от нескольких компаний, в том числе от издательства Kadokawa за получение статуса спонсора Игр и заказов на печать буклетов, программы, путеводителей для Олимпиады; от компании офисной одежды Aoki за получение статуса спонсора и подрядов на костюмы для оргкомитета и право на использование символики Олимпиады и от рекламной компании Daiko за право заниматься делами компаний-спонсоров.

Частично взятки переводились на счета самого Такахаси, а также на счет консалтинговой компании, принадлежащей его знакомому и младшему соратнику по прежней работе в руководстве одной из крупнейших рекламных компаний Японии Dentsu.

Кроме этого, Такахаси подозревается в получении взяток от компании Sun Arrow Inc., которая специализировалась на продаже лицензионных талисманов Игр и мягких игрушек, и от рекламной компании ADK. Обе компании также подозреваются в даче взяток на общую сумму 54 миллиона иен (более 370 тысяч долларов) Такахаси.

Только по этим эпизодам Такахаси инкриминируется получение взяток на 196 миллионов иен – по текущему курсу это составляет 1,35 миллиона долларов, а по курсу на момент получения взяток сумма приближалась к 2 миллионам долларов.