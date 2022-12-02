МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Япония вводит санкции против трех организаций и одного частного лица в связи с ядерной и ракетной программами Северной Кореи, сообщил японский МИД. Стало известно, что Япония решила помочь странам, не осуждающим Россию

Три организации и одного человека добавили в число лиц, "причастных к деятельности, нарушающей резолюции Совета безопасности ООН в связи с программами ядерного и другого оружия массового поражения и ракетной программой Северной Кореи".

Япония замораживает активы торговых компаний Korea Haegumgang и Korea Namgang, а также организации Lazarus Group, среди названий которой фигурируют такие как Whois Hacking team, Hidden Cobra, The New Romantic Cyber Army Team, а активы содержатся в криптовалюте (указаны адреса размещения кошельков).

Также под санкции попал гражданин КНДР Ким Су Иль, проживающий во Вьетнаме.

"В связи с пуском Северной Кореей межконтинентальной ракеты 18 ноября, которая упала в исключительной экономической зоне нашей страны, наша страна в качестве вклада в международные усилия для мира, стремящиеся к решению проблем, связанных с Северной Кореей, правительственным решением от 2 декабря устанавливает меры (по заморозке активов)", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Северная Корея 18 ноября произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17". Ракета находилась в полете 69 минут и упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Дальность полета ракеты составила 999,2 километра, высота — 6040,9 километра, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.

Япония заявила Северной Корее решительный протест. В связи с пуском на полях саммита АТЭС в Бангкоке было созвано совещание шести стран: США, Японии, Южной Кореи, Канады, Новой Зеландии и Австралии.

Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них — 15 — приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.

В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.