МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Завершающийся год стал успешным для торгово-экономических и инвестиционных отношений Азербайджана и России, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов по итогам встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Азербайджан сохранит уровень своей квоты по сделке ОПЕК+

"2022 год является очередным успешным годом для торгово-экономических и инвестиционных отношений Азербайджана и России. За 10 месяцев данного года торговый оборот между странами превысил 3 миллиарда долларов", — сказал Байрамов.