В Азербайджане оценили экономические отношения Москвы и Баку за 2022 год
Глава МИД Азербайджана назвал 2022 год успешным для экономических отношений Баку и Москвы
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Завершающийся год стал успешным для торгово-экономических и инвестиционных отношений Азербайджана и России, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов по итогам встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"2022 год является очередным успешным годом для торгово-экономических и инвестиционных отношений Азербайджана и России. За 10 месяцев данного года торговый оборот между странами превысил 3 миллиарда долларов", — сказал Байрамов.
https://1prime.ru/world/20221205/839057488.html
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