МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия не будет уплачивать членские взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества после выпадов представителей Украины на заседании ПАЧЭС, сообщила исполняющая обязанности главы российской делегации Ольга Тимофеева. МИД выразил беспокойство из-за скопления танкеров у берегов Турции

При этом Москва не прекращает участия в самой организации, уточнила она.

Тимофеева назвала происходящее сегодня в ПАЧЭС "цирком и балаганом", лишенным "конструктива и здравого смысла". По ее словам, российские парламентарии отстаивают позиции своей страны в этой организации и не будут оставаться рядом с людьми, не уважающими своих избирателей.

6 декабря в Белграде состоялось очередное заседание генассамблеи ПАЧЭС. Представители Украины перед началом мероприятия вывесили перед своим столом национальный флаг, на котором были написаны призывы и слоганы, а во время обсуждения мандатов потребовали, чтобы российская делегация вышла из зала.

В знак протеста представители РФ покинули заседание.