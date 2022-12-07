Россия приостановила выплату взносов в ПАЧЭС после выпадов украинской делегации
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия не будет уплачивать членские взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества после выпадов представителей Украины на заседании ПАЧЭС, сообщила исполняющая обязанности главы российской делегации Ольга Тимофеева.
При этом Москва не прекращает участия в самой организации, уточнила она.
Тимофеева назвала происходящее сегодня в ПАЧЭС "цирком и балаганом", лишенным "конструктива и здравого смысла". По ее словам, российские парламентарии отстаивают позиции своей страны в этой организации и не будут оставаться рядом с людьми, не уважающими своих избирателей.
6 декабря в Белграде состоялось очередное заседание генассамблеи ПАЧЭС. Представители Украины перед началом мероприятия вывесили перед своим столом национальный флаг, на котором были написаны призывы и слоганы, а во время обсуждения мандатов потребовали, чтобы российская делегация вышла из зала.
В знак протеста представители РФ покинули заседание.
https://1prime.ru/world/20221207/839085256.html
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