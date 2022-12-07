США ввели санкции против российских компаний за угрозу нацбезопасности
США ввели санкции против десяти российских компаний за действия против нацбезопасности
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Вашингтон внес 24 компании в санкционный список в связи с действиями, направленными против нацбезопасности или иностранных политических интересов США, говорится в сообщении американского министерства торговли.
Как уточняется, в адрес этих юрлиц будут применены экспортные ограничения.
В перечне значатся фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Латвии и Сингапура.
Кроме того, под ограничения попали десять российских предприятий, включая "Русэлектроникс", "Миландр", "Милур".
https://1prime.ru/world/20221207/839088545.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.