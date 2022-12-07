МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Вашингтон внес 24 компании в санкционный список в связи с действиями, направленными против нацбезопасности или иностранных политических интересов США, говорится в сообщении американского министерства торговли. "Далеко не конец". В Китае предупредили Европу о страшных планах США

Как уточняется, в адрес этих юрлиц будут применены экспортные ограничения.

В перечне значатся фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Латвии и Сингапура.

Кроме того, под ограничения попали десять российских предприятий, включая "Русэлектроникс", "Миландр", "Милур".