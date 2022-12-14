МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Европейский Союз планирует предложить странам Юго-Восточной Азии пакет инвестиций на сумму в десять миллиардов евро, сообщил Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников. Главы минэнерго ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ

Как отмечается, такой шаг нацелен на укрепление партнерства с регионом, расширение логистических цепочек и продвижение антироссийской линии.

На первом этапе государственные средства направят на поддержку проектов в инфраструктуре, энергетике, транспортной отрасли и IT-сфере.

Ожидается, что ЕС предложит инвестиционный пакет в рамках первого саммита ЕС и АСЕАН, по итогам которого стороны должны принять совместное заявление.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что масштабные ограничительные меры наносят ущерб всей мировой экономике и "подводят черту" под глобальным доминированием Запада. При этом Путин подчеркнул, что Россию невозможно изолировать и отрезать от остального мира.