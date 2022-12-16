МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Инфляция потребительских цен в Японии в ноябре, вероятно, достигла максимума за 40 лет, так как компании все охотнее перекладывают возросшие издержки на энергоносители, продукты питания и сырье на конечного потребителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters. В Японии опубликовали данные о торговле с Россией

По мнению респондентов, базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на свежие продукты питания, но включает энергоносители, в ноябре, вероятно, вырос на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В октябре индекс вырос на 3,6%. Таким образом, если прогноз верен, речь будет идти об ускорении роста цен и самом высоком темпе с декабря 1981 года, когда базовая годовая инфляция составила 4,0%.

"В то время как рост цен на энергоносители замедляется, подорожание продуктов питания продолжает толкать вверх инфляцию", — отметили экономисты Dai-ichi Life Research Institute, указывая на то, что компании все охотнее перекладывают растущие издержки на потребителей. Банк Японии сохранит текущую денежно-кредитную политику

Правительство Японии представит последние данные по инфляции 22 декабря.

Несмотря на ценовое давление, которое особенно сильно бьет по малоимущим, Банк Японии пока не включается в общемировое агрессивное повышение процентных ставок, предпочитая придерживаться сверхмягкой политики.

Ожидается, что на заседании 19020 декабря Банк Японии оставит ключевую процентную ставку на уровне —0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций — около нуля.