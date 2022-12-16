Reuters: инфляция потребительских цен в Японии в ноябре могла достичь максимума за 40 лет
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Инфляция потребительских цен в Японии в ноябре, вероятно, достигла максимума за 40 лет, так как компании все охотнее перекладывают возросшие издержки на энергоносители, продукты питания и сырье на конечного потребителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters.
По мнению респондентов, базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на свежие продукты питания, но включает энергоносители, в ноябре, вероятно, вырос на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
В октябре индекс вырос на 3,6%. Таким образом, если прогноз верен, речь будет идти об ускорении роста цен и самом высоком темпе с декабря 1981 года, когда базовая годовая инфляция составила 4,0%.
"В то время как рост цен на энергоносители замедляется, подорожание продуктов питания продолжает толкать вверх инфляцию", — отметили экономисты Dai-ichi Life Research Institute, указывая на то, что компании все охотнее перекладывают растущие издержки на потребителей.
Правительство Японии представит последние данные по инфляции 22 декабря.
Несмотря на ценовое давление, которое особенно сильно бьет по малоимущим, Банк Японии пока не включается в общемировое агрессивное повышение процентных ставок, предпочитая придерживаться сверхмягкой политики.
Ожидается, что на заседании 19020 декабря Банк Японии оставит ключевую процентную ставку на уровне —0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций — около нуля.
https://1prime.ru/world/20221216/839195721.html