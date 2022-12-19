ООН, 19 дек — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил на пресс-конференции, что экспорт российской пшеницы с момента заключения продуктовой сделки увеличился в три раза. Крупнейший в Балтии завод удобрений прекратит работу из-за цен на газ

"Экспорт российской пшеницы увеличился в три раза", — сказал Гутерреш.

Между тем, по его словам, из черноморских портов Украины отправлено более 14 миллионов тонн украинского зерна и других продуктов питания.

"Больше всего пшеницы в рамках черноморской зерновой инициативы отправлено в развивающиеся страны. Сюда относятся около 380 000 тонн, доставленных Всемирной продовольственной программой для поддержки текущих гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Сомали и Йемене", — отметил генсек.

Как заявил Гутерреш, индекс цен на продовольствие ФАО снижался восемь месяцев подряд — примерно на 15%, "что не давало миллионам людей во всем мире впасть в крайнюю нищету".

"Но работы еще много. Цены на продовольствие по-прежнему слишком высоки, а доступ к удобрениям по-прежнему слишком ограничен", — указал он.

ООН продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, также отметил он.

"Мы продолжим круглосуточно прилагать усилия для поддержки полной реализации этих инициатив (Черноморской зерновой инициативы по экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также Меморандума о взаимопонимании для беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки – ред.), уточняя исключения для продуктов питания и удобрений в рамках различных санкционных режимов, устраняя косвенные препятствия и добиваясь большей эффективности реализации черноморской зерновой инициативы с целью увеличения объем грузов, вывозимых из портов Украины", — сказал Гутерреш.

Генеральный секретарь ЮНКТАД ООН Ребека Гринспен ранее заявила, что богатые страны получили две трети продовольственного зерна по продуктовой сделке.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.