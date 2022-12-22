Посол КНР Ханьхуэй: Россия обладает обширным потенциалом для развития сотрудничества с АТР
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российско-китайские отношения имеют все возможности для устойчивого, здорового и стабильного развития в предстоящем году, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
По словам посла, Китай нацелен на всестороннее продвижение великого возрождения китайской нации за счет китайской модернизации, придерживаясь внешней политики, направленной на поддержание мира во всем мире, содействие общему развитию и построение сообщества единой судьбы человечества.
"Все это предоставляет новые возможности и большую уверенность для устойчивого, здорового и стабильного развития будущих китайско-российских отношений и практического сотрудничества между двумя странами в различных областях", — сказал он.
Чжан Ханьхуэй добавил, что в 2023 году китайская сторона готова совместно с российской полностью реализовать стратегический консенсус, достигнутый между председателем Си Цзиньпином и президентом Владимиром Путиным, продолжать укреплять политическое взаимное доверие, постоянно использовать потенциал двустороннего сотрудничества, активно участвовать в глобальном управлении и "объединить усилия для достижения нашего общего развития и возрождения".
Кроме того, посол заявил, что Россия обладает обширным потенциалом для развития сотрудничества со странами Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, в последние годы при активном содействии российской стороны продолжает углубляться региональное сотрудничество, такое как экономический коридор Китай-Монголия-Россия и развитие Дальнего Востока, с большим успехом проводятся такие мероприятия, как Восточный экономический форум, продолжают укрепляться связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ханьхуэй сообщил, что по итогам прошлого года товарооборот России со странами АТР составлял 33,3% от общего объема внешней торговли России, причем Китай на протяжении 12 лет остается крупнейшим внешнеторговым партнером России, а годовой рост торговли РФ с Южной Кореей, Японией, Индией, Вьетнамом, Индонезией и другими странами Азии превысил 20%.
Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Россия как крупная держава с глобальным влиянием, охватывающая Евразийский континент, всесторонне развивает свои внешние связи и сотрудничество с другими странами, активно участвует в таких механизмах, как Восточноазиатский саммит и АТЭС, устанавливает хорошие отношения со странами Азии, АСЕАН и другими региональными организациями. Россия, по словам посла, осуществляет тесные торгово-экономические и гуманитарные обмены со странами региона, активно участвует в решении актуальных региональных проблем, "внося вклад в обеспечение безопасности, стабильности и мирного развития региона".
https://1prime.ru/world/20221222/839261115.html