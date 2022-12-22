МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российско-китайские отношения имеют все возможности для устойчивого, здорового и стабильного развития в предстоящем году, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Посол КНР: российско-китайская торговля сохраняет мощную тенденцию к росту

По словам посла, Китай нацелен на всестороннее продвижение великого возрождения китайской нации за счет китайской модернизации, придерживаясь внешней политики, направленной на поддержание мира во всем мире, содействие общему развитию и построение сообщества единой судьбы человечества.

"Все это предоставляет новые возможности и большую уверенность для устойчивого, здорового и стабильного развития будущих китайско-российских отношений и практического сотрудничества между двумя странами в различных областях", — сказал он.

Чжан Ханьхуэй добавил, что в 2023 году китайская сторона готова совместно с российской полностью реализовать стратегический консенсус, достигнутый между председателем Си Цзиньпином и президентом Владимиром Путиным, продолжать укреплять политическое взаимное доверие, постоянно использовать потенциал двустороннего сотрудничества, активно участвовать в глобальном управлении и "объединить усилия для достижения нашего общего развития и возрождения". Приморье и Китай возобновят проекты транспортных коридоров после пандемии

Кроме того, посол заявил, что Россия обладает обширным потенциалом для развития сотрудничества со странами Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, в последние годы при активном содействии российской стороны продолжает углубляться региональное сотрудничество, такое как экономический коридор Китай-Монголия-Россия и развитие Дальнего Востока, с большим успехом проводятся такие мероприятия, как Восточный экономический форум, продолжают укрепляться связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ханьхуэй сообщил, что по итогам прошлого года товарооборот России со странами АТР составлял 33,3% от общего объема внешней торговли России, причем Китай на протяжении 12 лет остается крупнейшим внешнеторговым партнером России, а годовой рост торговли РФ с Южной Кореей, Японией, Индией, Вьетнамом, Индонезией и другими странами Азии превысил 20%.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Россия как крупная держава с глобальным влиянием, охватывающая Евразийский континент, всесторонне развивает свои внешние связи и сотрудничество с другими странами, активно участвует в таких механизмах, как Восточноазиатский саммит и АТЭС, устанавливает хорошие отношения со странами Азии, АСЕАН и другими региональными организациями. Россия, по словам посла, осуществляет тесные торгово-экономические и гуманитарные обмены со странами региона, активно участвует в решении актуальных региональных проблем, "внося вклад в обеспечение безопасности, стабильности и мирного развития региона".