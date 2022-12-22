МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство Японии в четверг повысило прогноз роста экономики в следующем финансовом году, ожидая более существенного роста расходов компаний и заработков, что будет поддерживать потребление. Эксперты предрекли резкий рост цен на семь тысяч видов продуктов в Японии

Новый прогноз, на который правительство ориентируется при подготовке проекта бюджета, предполагает, что Японии удастся преодолеть проблему замедления роста мировой экономики, благодаря высокому внутреннему спросу и открытию границ для туристов. Проект бюджета на следующий финансовый год будет представлен в пятницу.

"Драйвером роста в 2023 финансовом году станет спрос в частном секторе", — говорится в заявлении правительства, где также отмечается наличие понижательных рисков, связанных со спадом в экономиках других стран, высокой инфляцией, напряженностью в поставках и волатильностью рынков.

Согласно новому прогнозу, в финансовом году, начинающемся в апреле 2023 года, реальный ВВП Японии вырастет на 1,5%. Предыдущий прогноз, опубликованный в июле, предполагал рост ВВП всего на 1,1%.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем ожидают, что рост японского ВВП в 2023 финансовом году составит 1,1%.

В 2022 финансовом году размер номинального ВВП, вероятно, составит 560,2 трлн иен (4,25 трлн долларов США), а в 2023 финансовом году — 571,9 трлн иен. Каждый из этих показателей станет рекордным и будет превышать размер ВВП, зафиксированный в 2019 году, до начала пандемии COVID-19. Банк Японии изменил механизм контроля доходности гособлигаций

Правительство оставило прогноз роста потребительских цен в 2023 году на уровне 1,7%, ссылаясь на государственное субсидирование цен на бензин и коммунальные услуги, нивелирующее подорожание жизни из-за роста цен на импортируемые товары.

В Токио надеются, что компании в следующем году будут быстрее повышать зарплаты. С апреля реальные заработки в Японии снижаются на фоне подскочившей до 40-летних максимумов инфляции, которая значительно превышает определенный Банком Японии целевой уровень 2%.

Правительство и Банк Японии неоднократно отмечали, что рост заработков является ключевым фактором для стимулирования экономического роста после пандемии.

Прогноз роста ВВП на 2022 финансовый год был понижен до 1,7% с июльского прогноза 2,0% ввиду более сильного, чем предполагалось, ослабления внешнего спроса. Прогноз потребительской инфляции в 2022 финансовом году был повышен до 3,0% с июльского прогноза 2,6%.

Более быстрый рост заработков и устойчивое восстановление экономики определят, насколько быстро Банк Японии сможет выйти из режима денежно-кредитного стимулирования. Во вторник японский центральный банк шокировал рынки, неожиданно объявив о корректировке программы контроля кривой доходности. Некоторые аналитики считают, что это решение является прелюдией к завершению сверхмягкой денежно-кредитной политики.