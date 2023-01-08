В Венгрии заявили о разрушении мирового порядка, сформированного США
Mandiner: сформированный США неолиберальный мировой порядок теряет легитимность
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Сформированный США однополярный порядок, основанный на неолиберальных принципах, теряет легитимность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече в Фонде имени Кальмана Селла. Тезисы его выступления изложил в статье для издания Mandiner советник главы правительства Балаж Орбан.
В статье говорится, что однополярный порядок, сформированный США после распада Советского Союза и основанный на неолиберальных принципах, начал разрушаться из-за отсутствия государственного контроля в экономике и финансовой сфере.
"События 2010-х годов — миграция, Brexit и победа Дональда Трампа — показали, что неолиберальный мировой порядок работает не так хорошо, как раньше, и теряет легитимность. Точки над "i" были расставлены в 2022 году с началом конфликта между Украиной и Россией, который ясно показал, что нынешняя западоцентричность не может быть устойчивой", — написал Балаж Орбан.
При этом было отмечено, что Запад теряет свои позиции в мире в том числе из-за либерализации торговли и экономики, а кроме того, уязвимость установленного миропорядка также продемонстрировала пандемия COVID-19.
https://1prime.ru/world/20230108/839407727.html
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