МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Дальнейшая участь Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году, пишет обозреватель Washington Post Лиз Слай. В Европарламенте предсказали скорые переговоры с Россией по поставкам газа

По мнению журналиста, Киев становится все более зависимым от переменных, находящихся вне его контроля.

Элизабет Шекелфорд из Чикагского совета по глобальным вопросам отметила, что, хотя поддержка Европы важна для Украины с политической точки зрения, ее военный вклад минимален по сравнению с огромным количеством оружия, который поставляет ей Вашингтон.

"Однако его будущие обязательства могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году. Это все может затянуться на некоторое время, но к тому моменту шансы Украины действительно уменьшатся", — сказала эксперт.

Слай также выразила сомнение в том, что у стран Запада есть возможность обеспечивать Киев боеприпасами. А это, в свою очередь, может подорвать боеспособность ВСУ и привести к их истощению.

В материале подчеркивается, что тяжелое финансовое положение Украины делает сомнительным ее заявления о независимости.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за роста цен на топливо, прежде всего газ, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, тогда как американская набирает обороты.

Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.