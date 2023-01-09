ЖЕНЕВА, 9 янв — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Швейцарии составил 2,2% в 2022 году, что является самым низким показателем за более чем 20 лет, говорится в опубликованном заявлении Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) на сайте Федерального совета страны. Нацбанк Швейцарии подсчитал свои убытки в 2022 году

"Положительная динамика, наметившаяся на рынке труда в 2021 году, продолжилась и в 2022 году. Это привело к самым низким показателям безработицы за длительный период. В результате уровень безработицы в 2022 году составил 2,2%", — сказано в документе.

Секретариат уточняет, что этот показатель является самым низким за более чем 20 лет.

"Уровень безработицы среди молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет) снизился в среднем на 1,0 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составил в среднем 2,0% в год", — добавляется в заявлении.

Согласно документу, в стране существует особая потребность в заполнении должностей для неквалифицированного персонала.