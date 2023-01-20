РИМ, 20 янв — ПРАЙМ. ВВП Италии в 2023 году сократится на 1% в случае прекращения поставок российского газа в Европу, говорится в бюллетене Банка Италии.

Финансовый институт в первом отчете нового года улучшил прогнозы роста экономики по итогам минувшего года: по этим оценкам ВВП страны вырос на 3,9%, тогда как октябрьский прогноз предполагал увеличение на 3,3%. На 2023 год итальянский центробанк запланировал рост на 0,6%, также повысив оценку с 0,4%.

При этом Банк Италии также рассматривает негативный сценарий с полным прекращением поставок энергоресурсов из РФ.

Сокращение предложения природного газа на европейских рынках, отмечается в документе, привело бы в первую очередь к резкому росту цен на энергоресурсы, что сопровождалось бы большей неопределенностью и заметным ослаблением мировой торговли. Для Италии последствия сокращения потребления будут носить ограниченный характер благодаря запасам газа и мерам экономии, а также альтернативных источникам поставок, пишет Банк Италии. Подобное развитие событий грозит ухудшением условий для экономической деятельности.

"При таком сценарии ВВП сократится почти на 1% как в 2023, так и в 2024 году и умеренно вырастет в 2025 году. Прогнозируется, что инфляция потребительских цен продолжит расти, приблизившись к 10% в этом году, затем упадет до чуть более 4% в 2024 году и резко сократится до 2% в 2025 году", — говорится в отчете.

ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция и дороговизна приведут к существенному замедлению роста потребительских расходов итальянцев в 2023 году, указывается в экономическом бюллетене, который в пятницу обнародовал Банк Италии.

Согласно прогнозам экспертов центробанка, потребление граждан вырастет в текущем году всего на 1,5%, тогда как в 2022 году этот показатель практически вернулся на уровень, зарегистрированный до пандемии COVID-19, и составил 4,6%. В период 2024-2025 годов рост потребительских расходов на Апеннинах не будет превышать 1% в год.

Что касается инфляции, которая в прошлом году превысила 8%, установив рекорд с 1983 года, Банк Италии ожидает, что и в текущем году она останется весьма высокой и составит 6,5%.

При этом эксперты указывают, что определяющую роль в общем росте цен сыграло подорожание энергоносителей. По их оценкам, в четвертом квартале 2022 года, учитывая прямые и косвенные факторы, чуть более 70% инфляции обеспечил именно рост цен на энергию. Кроме того, высокую волатильность продемонстрировали также цены на продовольственные товары.