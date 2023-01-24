Украинский суд конфисковал активы российского бизнесмена
РБК-Украина: Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы российского бизнесмена Шелкова
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы российского бизнесмена Михаила Шелкова, сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на ведомство.
Конфискация имущества бывшего главы инвестиционного подразделения "Ростеха" и заместителя главы совета директоров "ВСПМО-Ависмы" касается, в частности, 100% доли украинской "ВСМПО ТИТАН", квартиры в Одессе, комплекса и квартиры в Никополе, нескольких автомобилей и денежных средств в банковских счетах.
Решение, как утверждают в суде, было принято якобы в целях защиты интересов и нацбезопасности Украины.
https://1prime.ru/world/20230124/839557880.html
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