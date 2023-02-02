МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Намерения стран запада разрушить санкционным давление российскую экономику так не начали сбываться, сетует французский политик, возглавляющий общественное движение "Патриоты" Флориан Филиппо. Россия увеличила экспорт продовольствия в 2022 году

На своих страницах в соцсетях он комментирует прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по экономическому росту разных стран.

Планы Запада разрушить российскую экономику так и не начали приводить в исполнение, отмечает он.

Филиппо также считает, что главной жертвой антироссийской западной политики пала как раз экономическая система Евросоюза.

Политик среди прочего выдвинул обвинение в тяжелой для европейцев ситуации министру экономики Франции Брюно Ле Мэру.

"МВФ только что объявил: в следующем году экономический рост в России будет выше, чем в еврозоне! Брюно Ле Мэру удалось "поставить на колени экономику"… но не российскую! Чертов чемпион!" — пишет лидер французских "Патриотов".

Страны Запада во главе с США и Евросоюзом столкнулись с рекордным ростом стоимости энергоресурсов и последующим всплеском инфляции. Ситуация обострилась после введения санкций в отношении России и выбора курса на отказ от топлива, экспортируемого нашей страной.