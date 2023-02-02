Во Франции рассказали, чью экономику Запад "поставил на колени"
Французский политик Филиппо осмеял стремление Запада поставить экономику России на колени
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Намерения стран запада разрушить санкционным давление российскую экономику так не начали сбываться, сетует французский политик, возглавляющий общественное движение "Патриоты" Флориан Филиппо.
На своих страницах в соцсетях он комментирует прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по экономическому росту разных стран.
Планы Запада разрушить российскую экономику так и не начали приводить в исполнение, отмечает он.
Филиппо также считает, что главной жертвой антироссийской западной политики пала как раз экономическая система Евросоюза.
Политик среди прочего выдвинул обвинение в тяжелой для европейцев ситуации министру экономики Франции Брюно Ле Мэру.
"МВФ только что объявил: в следующем году экономический рост в России будет выше, чем в еврозоне! Брюно Ле Мэру удалось "поставить на колени экономику"… но не российскую! Чертов чемпион!" — пишет лидер французских "Патриотов".
Страны Запада во главе с США и Евросоюзом столкнулись с рекордным ростом стоимости энергоресурсов и последующим всплеском инфляции. Ситуация обострилась после введения санкций в отношении России и выбора курса на отказ от топлива, экспортируемого нашей страной.
https://1prime.ru/world/20230202/839669024.html
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