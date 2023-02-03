МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. По заявлениям канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследованиях взрывов на "Северных потоках" складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

Ранее Шольц сказал, что Германия выскажет свои предположения по виновным в диверсии на "Северных потоках", когда будут доказательства, и спекулировать на эту тему не будет.

"Позиция, которую власти ФРГ изначально заняли применительно к расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", является примечательно двойственной. С одной стороны, официальный Берлин неизменно заявляет о своей решительной заинтересованности в выявлении организаторов и исполнителей совершённых террористических актов, и подобный настрой можно только приветствовать. С другой стороны, реальные действия Германии в контексте этого международного инцидента вызывают обоснованные вопросы и сомнения в искренности звучащих деклараций", — заявила Захарова.

Она отметила, что власти ФРГ с момента подрыва газопроводов 26 сентября 2022 года две недели тянули с началом официального расследования этого преступления. Оно было инициировано Генеральной прокуратурой ФРГ лишь 10 октября 2022 года.

"Согласно публикациям немецких же СМИ, линия властей ФРГ на сплошное засекречивание информации, относящейся к диверсиям на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", начинает вызывать неудовольствие у многих представителей различных германских политических партий и сил, которых трудно заподозрить в благожелательном отношении к России. В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление федерального канцлера ФРГ Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично – по сути, ему приходится уже оправдываться", — резюмировала она.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.