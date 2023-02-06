МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник заявила, что видит возможность избежать рецессии, учитывая значительное снижение инфляции и устойчивость экономики, которая проявляется в сильном рынке труда.

"Нельзя говорить о рецессии, когда имеется 500 000 (новых) рабочих мест, а безработица находится на самом низком уровне более чем за 50 лет, — сказала Йеллен во время телевизионного интервью в эфире ABC. — Что я вижу, так это путь, при котором инфляция существенно снижается, а экономика остается сильной".

Министр финансов отметила, что инфляция остается слишком высокой, но в последние шесть месяцев снижается и может еще значительно упасть, учитывая меры, принятые администрацией Джо Байдена, включая усилия по снижению стоимости бензина и рецептурных препаратов.

Согласно вышедшим в пятницу данным Министерства труда США, создание рабочих мест в январе резко ускорилось. Число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 517 000, а уровень безработицы упал до 3,4%, минимума за 53,5 года.

Сохранение сильных темпов найма, несмотря на увольнения в технологическом секторе, ослабило ожидания рынка относительно того, что Федеральная резервная система США близка к паузе в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Йеллен назвала снижение инфляции приоритетной задачей политики Байдена, при этом отметив, что экономика США "сильна и устойчива".

По ее словам, принятые в США законы, такие как закон о снижении инфляции, закон о чипах и закон об инфраструктуре, в сочетании с потолком цен на российскую нефть будут способствовать снижению инфляции.

Йеллен призвала Конгресс повысить лимит госдолга США, предупредив об "экономической и финансовой катастрофе", которая произойдет, если этого не сделать.

Долговые обязательства американского правительства в прошлом месяце достигли потолка на отметке 31,4 трлн долларов, побудив Министерство финансов сделать предупреждение о риске дефолта, который может наступить в июне.

На прошлой неделе президент Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти обсудили повышение лимита госдолга и договорились провести еще одну встречу. Тем временем участники рынка продолжают испытывать беспокойство по поводу сложившейся ситуации.