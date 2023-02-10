МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЕС усиливает работу по использованию замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины, говорится в письменных выводах по итогам саммита стран Евросоюза, который прошел в Брюсселе в четверг. В Евросоюзе "потеряли" замороженные российские активы

"Евросоюз вместе с партнерами усиливает работу по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины и для репараций в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", — указывается в документе.

Лидеры ЕС также заявили о готовности продолжать расширять санкции против России и усиливать меры по борьбе с обходом уже введенных ограничений.

В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.