МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Пока действуют барьеры для российского экспорта, продление "зерновой сделки" остается нецелесообразным, считает директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук. Евросоюз не выполняет обещания по "зерновой сделке", заявили в МИД

По его словам, такая позиция Москвы остается неизменной. Полищук напомнил, что "зерновая сделка" включает две составляющие: содействие вывозу продукции из украинских портов и снятия барьеров для российского экспорта. Последняя подкрепляется Меморандумом Россия-ООН сроком на три года.

"Без осязаемых результатов реализации Меморандума Россия-ООН и снятия санкционных препятствий для российского сельхозэкспорта… продление (сделки — ред.) нецелесообразно", — заявил Полищук.

Кроме того, необходимо устранить "перекосы" в номенклатуре и географии экспорта, из-за которого зерно и удобрения поступают в основном в развитые страны, добавил представитель МИД РФ. МИД заявил об отсутствии оснований для расширения "зерновой сделки"

Россия, Украина, Турция и ООН в июле 2022 года подписали пакет договоренностей, получивший название "зерновой" или "продуктовой" сделки. После истечения срока действия инициативы 18 ноября ее пролонгировали еще на 120 дней — до 18 марта. При этом российская сторона подчеркнула необходимость равноценной реализации обеих частей сделки.

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