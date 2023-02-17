МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме США и некоторых их европейских союзников, заявил в беседе с youtube-каналом Judging Freedom бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор. Посол рассказал о сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда в энергетике

Он отметил, что сегодня "Россию вряд ли можно назвать изгоем", иначе ее экономика лежала бы в руинах.

"Однако там (в России — прим. ред.) все идет как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Но даже там, в этой системе (на Западе — прим. ред.) полно трещин", — сказал Макгрегор.

При этом все негативные нарративы, которые распространяются про русских, по его мнению, "нужно адресовать прежде всего украинцам".