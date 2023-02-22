Reuters: в Евросоюзе пока не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Евросоюз не смог в среду согласовать десятый пакет антироссийских санкций, продолжение переговоров по этому вопросу ожидается в четверг, передает агентство Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника.
Как заявили дипломаты, осталось еще "несколько нерешенных вопросов". "Есть несколько нерешенных вопросов, включая каучук и обязательства по предоставлению информации об активах РФ в Европе", — приводит агентство слова одного из источников.
"Дальнейшие переговоры между странами ЕС по согласованию 10-ого пакета санкций ожидаются в четверг", — говорится в сообщении агентства.
Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций на 11 миллиардов евро, который затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.
Отмечается, что в санкционный список могут включить Общероссийский народный фронт, Фонд национального благосостояния России, несколько производителей оружия, базирующуюся в Лондоне компанию Pawell Shipping. Под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, и две страховые компании: "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания РНПК.
В числе попадающих под европейские санкции СМИ на этот раз могут оказаться медиагруппа "Патриот" и медиагруппа "Россия сегодня", в ЕС также могут запретить трансляцию и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic.
Санкции Евросоюза в отношении компаний включают заморозку всех активов на европейской территории и запрет на ведение дел в ЕС.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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