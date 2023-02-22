МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Евросоюз не смог в среду согласовать десятый пакет антироссийских санкций, продолжение переговоров по этому вопросу ожидается в четверг, передает агентство Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника. Россия ждет от США разъяснений по "Северным потокам", заявил дипломат

Как заявили дипломаты, осталось еще "несколько нерешенных вопросов". "Есть несколько нерешенных вопросов, включая каучук и обязательства по предоставлению информации об активах РФ в Европе", — приводит агентство слова одного из источников.

"Дальнейшие переговоры между странами ЕС по согласованию 10-ого пакета санкций ожидаются в четверг", — говорится в сообщении агентства.

Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций на 11 миллиардов евро, который затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.

Отмечается, что в санкционный список могут включить Общероссийский народный фронт, Фонд национального благосостояния России, несколько производителей оружия, базирующуюся в Лондоне компанию Pawell Shipping. Под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, и две страховые компании: "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания РНПК.

В числе попадающих под европейские санкции СМИ на этот раз могут оказаться медиагруппа "Патриот" и медиагруппа "Россия сегодня", в ЕС также могут запретить трансляцию и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic.

Санкции Евросоюза в отношении компаний включают заморозку всех активов на европейской территории и запрет на ведение дел в ЕС.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.