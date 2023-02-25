МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Япония примет новые санкции против российских частных лиц и организаций, а также по запрету экспорта, в том числе, экспорта деталей для дронов, заявил премьер Японии Фумио Кисида в ходе состоявшегося накануне в онлайн-режиме саммита G7. Заявление по итогам встречи распространил МИД Японии. Рост цен в январе в Японии достиг рекордного значения

"Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония в качестве новых антироссийских санкций введет следующие меры: а) заморозит активы российских частных лиц и организаций, б) пополнит список организаций, в адрес которых запрещен экспорт, в) расширит список запрещенных к экспорту в Россию товаров, которые могут укреплять основы российской промышленности, такие как детали для дронов, г) заморозит активы российских финансовых организаций", — говорится в заявлении МИД.

Япония ввела санкции против России, объявив о заморозке активов 892 человек, и 83 организаций, включая банки, ввела запрет на экспорт из Японии в адрес 363 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Также ввела запрет на экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D-принтеров. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.