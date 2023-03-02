МАДРИД, 2 мар — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь повысит свою ключевую ставку на 50 базисных пунктов в марте, чтобы замедлить рост инфляция, сказала глава регулятора Кристин Лагард в интервью испанскому телеканалу Antena 3. Силуанов назвал низкий уровень российского госдолга преимуществом

"У нас будет еще одно повышение на следующем заседании, инфляция слишком высока, мы должны принять необходимые меры для ее снижения… В следующем месяце будет повышение на 0,50%", — сказала она.

Лагард объяснила, что на данный момент ЕЦБ стремится снизить инфляцию до 2% в 2025 году. При этом она отметила, что сами процентные ставки уже не вернутся на уровни 2019 и 2020 годов.

В начале февраля ЕЦБ по итогам заседания повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 3% с 2,5%. Регулятор добавил, что намерен повысить учетную ставку еще на 50 базисных пунктов в марте.