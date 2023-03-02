Глава ЕЦБ: регулятор вновь повысит ставку на 50 базисных пунктов в марте
Глава ЕЦБ Лагард заявила, что регулятор повысит ставку на 50 базисных пунктов в марте
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МАДРИД, 2 мар — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь повысит свою ключевую ставку на 50 базисных пунктов в марте, чтобы замедлить рост инфляция, сказала глава регулятора Кристин Лагард в интервью испанскому телеканалу Antena 3.
"У нас будет еще одно повышение на следующем заседании, инфляция слишком высока, мы должны принять необходимые меры для ее снижения… В следующем месяце будет повышение на 0,50%", — сказала она.
Лагард объяснила, что на данный момент ЕЦБ стремится снизить инфляцию до 2% в 2025 году. При этом она отметила, что сами процентные ставки уже не вернутся на уровни 2019 и 2020 годов.
В начале февраля ЕЦБ по итогам заседания повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 3% с 2,5%. Регулятор добавил, что намерен повысить учетную ставку еще на 50 базисных пунктов в марте.
https://1prime.ru/world/20230302/839960943.html
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