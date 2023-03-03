МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Французы ради экономии стали выбирать в супермаркетах продукты с почти истекшим сроком годности, так как на них продавцы устанавливают скидку, сообщил местный телеканал BFM TV. Землетрясения принесли для Турции новые угрозы

В скором будущем жителям страны следует ожидать еще большего роста цен на продукты питания.

"Некоторые говорят о "красном марте", другие — о "черном квартале". В течение года инфляция росла в среднем на один процент в месяц, но до лета она может ускориться до трех процентов", — ссылаются журналисты на прогнозы аналитиков.

За последний год рост цен на продукты во Франции составил почти 15 процентов. Европейцы до 2022 года не видели двузначную инфляцию более сорока лет и были ошарашены такой ситуацией в экономике.

"Я боялась отравиться. Я и сейчас боюсь, но теперь думаю, что можно меньше осторожничать", — рассказала одна из покупательниц, забирая с полки с уценкой рыбу с истекающим сроком годности.

Франция — не единственная страна в ЕС, которая столкнулась с небывалой продовольственная инфляцией. В Швеции этот показатель составил 20 процентов за год (цены на отдельные продукты были увеличены на 45 процентов), а власти Испании продумывают меры регулировки цен на еду, чтобы базовый набор был доступен всем.

В свою очередь французский экспат, работающий в России последние двадцать лет, заявил в эфире, что большая часть россиян не испытывает проблем с дефицитом еды и не видит серьезного давления санкций Запада.