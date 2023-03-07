Россия впервые за более чем 20 лет не приняла участие в CERAWeek
Россия впервые за более чем 20 лет не приняла участие в Хьюстонской конференции CERAWeek
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ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. Представители российского генконсульства впервые за более чем 20 лет не стали участниками международной конференции по энергетике CERAWeek в Хьюстоне, сообщил генконсул РФ Александр Захаров.
"Увы, мы не участвуем в текущем году — впервые за больше чем 20 лет", — рассказал он РИА Новости.
По словам Захарова, регистрацию на мероприятие отменили в последний момент. Кроме того, России дали понять, что присутствие ее делегатов на конференции "нежелательно".
"Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию", — добавил генконсул.
Он подчеркнул, что представители РФ как державы из "Большой нефтяной тройки" впервые не получили официальное приглашение. В связи с этим возникает вопрос о том, как участники конференции будут обсуждать вопросы глобальной энергетики без одного из основных производителей и поставщиков энергоресурсов, отметил дипломат.
Организаторы CERAWeek не дали комментариев относительно участия российской делегации, добавил Захаров.
CERAWeek – самая крупная международная энергетическая конференция. Она проходит каждый год в американском городе Хьюстон. В этом году конференция пройдет с 6 по 10 марта.
https://1prime.ru/world/20230307/839995446.html
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