ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. Представители российского генконсульства впервые за более чем 20 лет не стали участниками международной конференции по энергетике CERAWeek в Хьюстоне, сообщил генконсул РФ Александр Захаров. Делегации ОПЕК встретятся с крупнейшими энергокомпаниями США

"Увы, мы не участвуем в текущем году — впервые за больше чем 20 лет", — рассказал он РИА Новости.

По словам Захарова, регистрацию на мероприятие отменили в последний момент. Кроме того, России дали понять, что присутствие ее делегатов на конференции "нежелательно".

"Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию", — добавил генконсул. Саудовская Аравия спровоцировала повышение нефтяных цен для Европы и Азии

Он подчеркнул, что представители РФ как державы из "Большой нефтяной тройки" впервые не получили официальное приглашение. В связи с этим возникает вопрос о том, как участники конференции будут обсуждать вопросы глобальной энергетики без одного из основных производителей и поставщиков энергоресурсов, отметил дипломат.

Организаторы CERAWeek не дали комментариев относительно участия российской делегации, добавил Захаров.

CERAWeek – самая крупная международная энергетическая конференция. Она проходит каждый год в американском городе Хьюстон. В этом году конференция пройдет с 6 по 10 марта.