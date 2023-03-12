МИНСК, 12 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Тегеране торговлю между двумя странами и инвестиционное сотрудничество, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Власти Белоруссии намерены развивать экономическое сотрудничество с Ираном

Ранее пресс-служба главы белорусского государства сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране он проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Ожидается подписание комплексной дорожной карты сотрудничества между Белоруссией и Ираном и ряда международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.

"В Тегеране накануне официального визита в Исламскую Республику Иран президента Республики Беларусь состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы дипломатических ведомств Белоруссии и Ирана обсудили состояние и динамику развития двусторонних отношений, уделив особое внимание практической реализации белорусско-иранских проектов. Рассмотрен план мероприятий в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

"Подчеркнут конструктивный характер взаимодействия Минска и Тегерана, а также необходимость интенсификации двусторонних контактов. Состоялся обмен мнениями по наиболее перспективным направлениям торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", — говорится в сообщении.

Согласно ему, стороны определили "совместные шаги по дальнейшему укреплению белорусско-иранского диалога в сферах, представляющих взаимный интерес".