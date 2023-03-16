МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Гендиректор британской компании OneWeb Нил Мастерсон заявил, что компания почти оставила попытки вернуть с космодрома Байконур 36 своих спутников стоимостью примерно 50 миллионов долларов. Amazon запустит спутники для передачи интернета в 2024 году

"Я не трачу время на размышления об этом. Мы полностью продвинулись вперед… Есть смысл вернуть (спутники — ред.), но я могу сказать вам, что не верну их в ближайшее время", — цитирует слова Мастерсона агентство Рейтер.

Как отмечается, Мастерсон, отвечая на вопрос, не вызовет ли хранение Россией конфиденциальной коммерческой технологии проблемы с безопасностью или конкурентоспособностью для OneWeb, заявил, что "это несущественная проблема".

В марте 2022 года Россия отказалась запускать очередные 36 спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании и не были получены гарантии их неприменения в военных целях. Как сообщал источник РИА Новости, спутники остались на Байконуре в опечатанном иностранными специалистами помещении, доступ к которому предоставляется только с их согласия.