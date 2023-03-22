МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. США и Великобритания по итогам 2022 года зафиксировали рекордные дефициты торгового баланса — 1,18 триллиона и 290,4 миллиарда долларов, став лидерами по этому показателю среди крупных экономик, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб. В Британии представили финансовый план правительства на полгода

США по итогам 2022 года нарастили торговый дефицит на 9,9% — до максимальных за всю истории наблюдений 1,18 триллиона долларов. Рекордные показатели по итогу прошлого года также оказались у Великобритании, чье отрицательное сальдо торгового баланса выросло на треть — до 290,4 миллиарда долларов, и у Индии, которая за прошлый год нарастила торговый дефицит на половину — до 268,3 миллиарда долларов.

Франция, чей торговый дефицит вырос за год в 1,8 раза — до 171,7 миллиарда долларов, заняла четвертую строку среди крупных экономик, а Япония, чье отрицательное сальдо торгового баланса выросло почти в 10 раз — до 150,5 миллиарда долларов, замкнула пятерку лидеров.

В топ-10 экономик с наибольшим превышением стоимости импортированных товаров над экспортом также входят Турция (109,5 миллиарда долларов), Испания (71,5 миллиарда долларов), Филиппины (58,2 миллиарда долларов), Гонконг (49,8 миллиарда долларов) и Бангладеш (48,1 миллиарда долларов).

Абсолютным лидером по росту торгового дефицита стала Польша, где показатель подскочил в 52,5 раза — до 21 миллиарда долларов. При этом более чем в два раза он вырос в Турции, Испании, Мексике, Новой Зеландии и Финляндии.

Кроме того, шесть экономик, которые еще в 2021 году фиксировали профицит торгового баланса, по итогам прошлого года перешли в отрицательную зону — это Южная Корея, Италия, Таиланд, Венгрия, Чили, Словакия и Швеция.

В результате дефицит торгового баланса в 2022 году зафиксировали 35 крупных экономик мира на общую сумму 2,9 триллиона долларов против 29 экономик с 2,1 триллиона долларов годом ранее.

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены экономики, по состоянию на середину марта раскрывшие данные за январь-декабрь прошлого года и зафиксировавшие отрицательное сальдо торгового баланса в этот период. Данные представлены в долларах США. В случае если статслужба предоставляет информацию только в национальной валюте, месячные или годовые данные пересчитывались по среднему за период курсу.