МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россия и Гонконг по итогам 2022 года стали единственными крупными экономиками мира, сократившими ввоз иностранных товаров, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб. Financial Times: Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию

Россия по итогам прошлого года сократила ввоз товаров из-за рубежа на 11,7% — до 259,1 миллиарда долларов, в результате среди крупнейших импортеров страна стала занимать 26-е место против 21-го годом ранее. В то же время Гонконг, сокративший закупку иностранной продукции на 11,6% — до 629,5 миллиарда долларов, опустился с 5-й на 11-ю позицию.

Остальные крупнейшие импортеры нарастили ввоз зарубежных товаров, в результате в совокупности мировой импорт увеличился на 12,4% — до 20,4 триллиона долларов. При этом США (3,3 триллиона долларов), Китай (2,7 триллиона долларов), Германия (1,6 триллиона долларов) и Япония (898 миллиарда долларов) остались лидерами по этому показателю, а Великобритания замкнула пятерку лидеров с импортом в 821,9 миллиарда долларов.

В то же время сильнее всего ввоз товаров нарастила Турция — на треть, до 363,7 миллиарда долларов, что позволило государству подняться на четыре позиции и занять 19-е место. Серьезный скачок в импорте также зафиксировали Индия (+25,9%, 9-е место), Бразилия (+24,6%, 25-е место) и Малайзия (+23,7%, 24-е место).

Исследование проведено на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены топ-30 импортеров, которые по состоянию на середину марта раскрыли данные за январь-декабрь прошлого года. Данные представлены в долларах США. В случае если статслужба предоставляет информацию только в национальной валюте, месячные или годовые данные пересчитывались по среднему за период курсу.