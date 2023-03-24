СМИ: Россия и Гонконг - единственные из крупных экономик, сократившие импорт в 2022 году
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россия и Гонконг по итогам 2022 года стали единственными крупными экономиками мира, сократившими ввоз иностранных товаров, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.
Россия по итогам прошлого года сократила ввоз товаров из-за рубежа на 11,7% — до 259,1 миллиарда долларов, в результате среди крупнейших импортеров страна стала занимать 26-е место против 21-го годом ранее. В то же время Гонконг, сокративший закупку иностранной продукции на 11,6% — до 629,5 миллиарда долларов, опустился с 5-й на 11-ю позицию.
Остальные крупнейшие импортеры нарастили ввоз зарубежных товаров, в результате в совокупности мировой импорт увеличился на 12,4% — до 20,4 триллиона долларов. При этом США (3,3 триллиона долларов), Китай (2,7 триллиона долларов), Германия (1,6 триллиона долларов) и Япония (898 миллиарда долларов) остались лидерами по этому показателю, а Великобритания замкнула пятерку лидеров с импортом в 821,9 миллиарда долларов.
В то же время сильнее всего ввоз товаров нарастила Турция — на треть, до 363,7 миллиарда долларов, что позволило государству подняться на четыре позиции и занять 19-е место. Серьезный скачок в импорте также зафиксировали Индия (+25,9%, 9-е место), Бразилия (+24,6%, 25-е место) и Малайзия (+23,7%, 24-е место).
Исследование проведено на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены топ-30 импортеров, которые по состоянию на середину марта раскрыли данные за январь-декабрь прошлого года. Данные представлены в долларах США. В случае если статслужба предоставляет информацию только в национальной валюте, месячные или годовые данные пересчитывались по среднему за период курсу.
https://1prime.ru/world/20230324/840182696.html