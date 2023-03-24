Кандидат в президенты Перинчек: Турция готова войти в евразийские интеграционные проекты
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Турция в экономическом плане уже является частью европейской интеграции, готова полностью войти в проекты, заявил кандидат на пост президента страны, лидер партии "Родина" Догу Перинчек.
Политик отметил, что жители страны находятся в Евразии, уже готовы присоединиться к Евразийскому экономическому союзу.
ЕАЭС — экономическое объединение, учрежденное в январе 2015 года. В состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.
По словам Перинчека, турецкая экономика в данный момент развивается в сторону Евразии.
"Сегодня Турция является одной из трех стран, ведущих вооруженную борьбу против непрямых сил Соединенных Штатов Америки. Турция, Сирия и Россия ведут вооруженную борьбу против Соединенных Штатов Америки", — подчеркнул он.
Претендент добавил, что Турция является частью евразийского сообщества не только в экономическом, но и в культурном планет.
Кроме того, по мнению лидера "Родины", расширение НАТО на Восток представляет угрозу для безопасности Турции. На этом фоне Москва должна стать главным союзником Анкары в Средиземноморском регионе, отметил он.
Перинчек добавил, что Россия была крупнейшим торговым партнером Турции на протяжении многих лет.
"Экономики России и Турции дополняют друг друга. Энергетическая безопасность Турции находится в России. Поэтому мы будем укреплять наши экономические связи с Россией", — указал политик.
Перинчек подал заявление в Высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции 14 мая. Ему необходимо собрать 100 тысяч подписей.
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