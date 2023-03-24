МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Турция в экономическом плане уже является частью европейской интеграции, готова полностью войти в проекты, заявил кандидат на пост президента страны, лидер партии "Родина" Догу Перинчек. В Турции объяснили, почему банковский кризис — это зараза

Политик отметил, что жители страны находятся в Евразии, уже готовы присоединиться к Евразийскому экономическому союзу.

ЕАЭС — экономическое объединение, учрежденное в январе 2015 года. В состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

По словам Перинчека, турецкая экономика в данный момент развивается в сторону Евразии.

"Сегодня Турция является одной из трех стран, ведущих вооруженную борьбу против непрямых сил Соединенных Штатов Америки. Турция, Сирия и Россия ведут вооруженную борьбу против Соединенных Штатов Америки", — подчеркнул он.

Претендент добавил, что Турция является частью евразийского сообщества не только в экономическом, но и в культурном планет.

Кроме того, по мнению лидера "Родины", расширение НАТО на Восток представляет угрозу для безопасности Турции. На этом фоне Москва должна стать главным союзником Анкары в Средиземноморском регионе, отметил он.

Перинчек добавил, что Россия была крупнейшим торговым партнером Турции на протяжении многих лет.

"Экономики России и Турции дополняют друг друга. Энергетическая безопасность Турции находится в России. Поэтому мы будем укреплять наши экономические связи с Россией", — указал политик.

Перинчек подал заявление в Высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции 14 мая. Ему необходимо собрать 100 тысяч подписей.