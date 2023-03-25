СМИ узнало, почему Запад не решается конфисковать российские активы
NYT: Запад не решается конфисковать активы России, боясь "подорвать веру в законы"
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Страны Запада не спешат отбирать российские активы, так как боятся "подорвать веру в доллар" и демократические институты, пишет издание The New York Times (NYT).
Если Запад потеряет доверие со стороны других стран, они будут менее охотно хранить деньги деньги в американском долларе и инвестировать в США, в том числе — в фондовый рынок, долговые облигации и так далее.
Именно поэтому, пишет издание, идея о конфисковать золотовалютные резервы или другие российские активы с целью передать Украине, хотя и получает все больше поддержки, но не реализуется.
Авторы статьи выяснили, что целый ряд высокопоставленных чиновников в Вашингтоне и Брюсселе скептически оценивают такую конфискацию.
Политики опасаются подрыва веры в "систему международных законов и соглашений". Это расшатает лидерство однополярного мира, считают они. Издание перечислило политиков, которые видят в конфискации больше вреда, чем пользы. В их числе — глава Минфина США Джанет Йеллен.
https://1prime.ru/world/20230325/840196740.html
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