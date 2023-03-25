МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Страны Запада не спешат отбирать российские активы, так как боятся "подорвать веру в доллар" и демократические институты, пишет издание The New York Times (NYT). СМИ: США и Китай ведут "подводную войну"

Если Запад потеряет доверие со стороны других стран, они будут менее охотно хранить деньги деньги в американском долларе и инвестировать в США, в том числе — в фондовый рынок, долговые облигации и так далее.

Именно поэтому, пишет издание, идея о конфисковать золотовалютные резервы или другие российские активы с целью передать Украине, хотя и получает все больше поддержки, но не реализуется.

Авторы статьи выяснили, что целый ряд высокопоставленных чиновников в Вашингтоне и Брюсселе скептически оценивают такую конфискацию.

Политики опасаются подрыва веры в "систему международных законов и соглашений". Это расшатает лидерство однополярного мира, считают они. Издание перечислило политиков, которые видят в конфискации больше вреда, чем пользы. В их числе — глава Минфина США Джанет Йеллен.