МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Польскую столицу накрыла "эпидемия" квартирных краж и взломов, пишет издание Gazeta Wyborcza. Американский ведущий раскрыл ложь Байдена о "Северных потоках"

Граждане обратили внимание на появление странных меток в подъездах Варшавы: красными точками злоумышленники "метят" привлекательные для краж и взломов квартиры. Этих меток становится больше с каждым днем, предупреждают авторы статьи.

По мнению поляков, сложившаяся ситуация напоминает 90е годы прошлого века. Хотя если тогда фигурантами уголовных дел о кражах становились местные жители, то сейчас — преимущественно иностранцы.

При этом добавляется, что преступные сообщества и отдельные квартирные воры пока не раскрыты полицейскими города, поэтому они не боятся, что их смогут быстро идентифицировать и задержать. По словам местных жителей, взломщики открывают квартиры средь бела дня, не смущаясь наличия камер в подъездах.

Воры стараются вынести удобные и компактные вещи: деньги, ювелирные украшения, ценности, мелкую электронную технику. "Эти преступники прекрасно понимают, что если никто не поймает их с поличным, то ни один полицейский у себя за письменным столом их не вычислит", — рассуждает автор статьи.