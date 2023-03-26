ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар — ПРАЙМ. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступило в силу в воскресенье, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Песков назвал темпы развития Китая достойными изучения

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале премьер-министра, соглашение "снизит тарифы примерно на 96% товаров, снизит дороговизну жизни и создаст новые рабочие места в Израиле".

Израильский премьер в заявлении также отметил, что надеется на дальнейшее расширение "круга мирных соглашений" Израиля с другими странами региона.

ОАЭ в 2020 году при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений с Израилем, начав активно выстраивать отношения с еврейским государством во всех областях, в том числе обороне и безопасности, что вызвало критику палестинской администрации и арабской общественности.