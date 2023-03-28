МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Экономические запреты, которыми США пытается "укусить" Китай, могут аукнуться Вашингтону гораздо сильнее, чем Пекину, усилив позиции России на рынке СПГ, считает издание The National Interest. СМИ: Alibaba разделит свой бизнес на шесть подразделений

Например, запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) американским производителям ставит под угрозу сохранность рабочих мест для американских граждан, а также объем инвестиций в энергетический сектор все еще крупнейшей экономики мира, рассуждает издание. Другой момент, о котором нельзя забывать политикам в Белом доме: тесное сотрудничество Пекина с Москвой, о чем говорит последний визит главы китайского правительства Си Цзиньпина в российскую столицу.

Американские конгрессмены разрабатывают все новые законы, которые бы переложили на КНР издержки за силовую политику в экономике и нацбезопасности. Часть этих шагов, считает издание, идут в правильном направлении.

"Другие же — лишь политический театр", — добавил автор статьи.

Благими намерениями вымощена дорога в ад, и самой Америке они могут аукнуться даже больше, чем Китаю, констатирует издание.

"В 2021 году Китай импортировал СПГ больше всех в мире. В том же году экспорт американского СПГ в Китай достиг рекордного уровня в 400 000 миллионов кубических футов. К 2022 году эта цифра упала до 100 000 кубических футов — отчасти из-за политической неопределенности насчет дальнейших перспектив. Это ставит под угрозу рабочие места в Америке. А у России, третьего по величине поставщика природного газа в Китай, есть все карты, чтобы заполнить брешь", — отметил автор статьи.

Таким образом, если США запретят в Китай экспорт СПГ, то Россия сможет восполнить выпавшие объемы и еще больше укрепить сотрудничество с Пекином.