The National Interest: от запрета на экспорт СПГ в Китай Америка потеряет больше, чем Пекин
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Экономические запреты, которыми США пытается "укусить" Китай, могут аукнуться Вашингтону гораздо сильнее, чем Пекину, усилив позиции России на рынке СПГ, считает издание The National Interest.
Например, запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) американским производителям ставит под угрозу сохранность рабочих мест для американских граждан, а также объем инвестиций в энергетический сектор все еще крупнейшей экономики мира, рассуждает издание. Другой момент, о котором нельзя забывать политикам в Белом доме: тесное сотрудничество Пекина с Москвой, о чем говорит последний визит главы китайского правительства Си Цзиньпина в российскую столицу.
Американские конгрессмены разрабатывают все новые законы, которые бы переложили на КНР издержки за силовую политику в экономике и нацбезопасности. Часть этих шагов, считает издание, идут в правильном направлении.
"Другие же — лишь политический театр", — добавил автор статьи.
Благими намерениями вымощена дорога в ад, и самой Америке они могут аукнуться даже больше, чем Китаю, констатирует издание.
"В 2021 году Китай импортировал СПГ больше всех в мире. В том же году экспорт американского СПГ в Китай достиг рекордного уровня в 400 000 миллионов кубических футов. К 2022 году эта цифра упала до 100 000 кубических футов — отчасти из-за политической неопределенности насчет дальнейших перспектив. Это ставит под угрозу рабочие места в Америке. А у России, третьего по величине поставщика природного газа в Китай, есть все карты, чтобы заполнить брешь", — отметил автор статьи.
Таким образом, если США запретят в Китай экспорт СПГ, то Россия сможет восполнить выпавшие объемы и еще больше укрепить сотрудничество с Пекином.
https://1prime.ru/world/20230328/840217392.html