МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Китай и США соревнуются в создании силовых блоков, при этом в качестве точки давления используется конфликт на Украине, пишет обозреватель Politico Стюарт Лау. В США уже начали прогнозировать последствия краха доллара

Вашингтон продолжает настаивать на том, что мир должен объединиться против союза Пекина и Москвы, но многие страны отнюдь не горят желанием ослаблять связи с Китаем, особенно в сфере торговли.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин провел три дня в России, укрепляя свое партнерство "без ограничений" с президентом России Владимиром Путиным. Сразу же после этого президент Соединенных Штатов Джо Байден начал свой второй Саммит в поддержку демократии, целью которого он назвал "сплочение мировых лидеров вокруг принципов свободы, верховенства закона и прав человека". Подтекст здесь очевиден: мир должен объединиться против Китая и России, отметил журналист.

Европа, тем не менее, занимает двойственную позицию по отношению к Китаю: Франция и Германия обеспокоены тем, что отделение от Пекина может нанести ЕС слишком сильный экономический ущерб. Африку также нелегко убедить, особенно потому, что многие страны там выиграли от крупных инвестиций Китая в инфраструктуру.

Как сказал бывший помощник государственного секретаря Обамы по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Рассел, США следовало бы понять, что их вечная риторика "я — хорошая демократия, он — плохая автократия" показала свою полную несостоятельность. Она не смогла убедить другие страны в том, что Китай — "плохой парень", ведь Пекин — крайне находчивый конкурент, в руках которого сосредоточены экономические рычаги давления на мировое сообщество.

Конфликт вокруг Украины наконец заставил мир столкнуться с реальностью и понять, что он больше не может полагаться на авторитарные государства, подытожил обозреватель Politico

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