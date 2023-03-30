ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — ПРАЙМ. Доля России в общем стоимостном импорте Финляндии за 2022 год сократилась в 6 раз — с 15,8% в январе прошлого года до 2,6% в декабре, в экспорте показатель упал за тот же период вдвое — с 5,4% до 2,7%, сообщила финская таможня. Путин рассказал о взаимодействии России с ключевыми зарубежными партнерами

"Торговля Финляндии с Россией сократилась с марта (2022 года). В частности, импорт быстро замещался импортом из других стран. В декабре 2022 года стоимостная доля России в общем объеме импорта Финляндии составляла всего 2,6% по сравнению с 15,8% в январе того же года. Доля России в общем объеме экспорта снизилась с 5,4% в январе до 2,7% в декабре", — говорится в сообщении.

В результате санкций ЕС против России логистика внешней торговли Финляндии товарами претерпела структурные изменения в 2022 году: 95% объема внешней торговли Финляндии теперь осуществляется по морю, железнодорожные перевозки с использованием территории России сократились на 86%, а автомобильные — на 68%, уточняется в сообщении.

"Прошлый год стал годом перемен в международной торговле. Можно с уверенностью сказать, что в плане внешней торговли мы действительно являемся островом. Важность морских перевозок по Балтийскому морю для нас сегодня выросла еще больше, поскольку санкции значительно сократили объем грузоперевозок на российской границе Финляндии", — приводится в сообщении цитата директора по статистике таможни Олли-Пекки Пенттиля.