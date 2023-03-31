СТАМБУЛ, 31 мар — ПРАЙМ. Россия за первые два месяца года лидирует по экспорту товаров в Турцию, следует из данных Бюро статистики Турции (TÜİK). Путин рассказал о взаимодействии России с ключевыми зарубежными партнерами

По данным бюро, Турция за два месяца импортировала из РФ продукции на 9,2 миллиарда долларов, доля РФ составляет в общем импорте страны 13,7%. За РФ следуют Швейцария, КНР, ФРГ и Италия. Доля импорта из этих пяти стран составила более 46%.

Что касается экспорта, то больше всего товаров Турция поставила в ФРГ — на сумму более 3,5 миллиарда долларов. За ФРГ следуют Италия, США, Россия (с долей более 5%) и Великобритания.

По сравнению аналогичным показателем прошлого года экспорт за январь-февраль увеличился на 1,4%, а импорт — на 15,4%, сообщило бюро.