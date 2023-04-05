МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в феврале вырос на 1,9 миллиарда долларов, или на 2,7% по сравнению с пересмотренным показателем января — до 70,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. В США раскрыли, сколько осталось жить Америке

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце увеличился лишь до 69 миллиардов долларов с первоначального значения января в 68,3 миллиарда. Показатель за январь был пересмотрен до 68,7 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в феврале снизился по сравнению с январем на 2,7%, или на 6,9 миллиарда долларов — до 251,2 миллиарда. Импорт уменьшился на 1,5%, или на 5 миллиардов долларов, до 321,7 миллиарда.

Дефицит внешней торговли товарами США в феврале увеличился по отношению к январю на 2,7 миллиарда долларов — до 93 миллиардов, а профицит по статье услуг вырос на 0,8 миллиарда долларов, до 22,4 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).