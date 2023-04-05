МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Россия предпримет шаги, если зерновая сделка не будет реализовываться, но время для исправления ситуации еще есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Постпредство России при ООН оценило заявления о продлении зерновой сделки

"Получается, что продовольственная безопасность не обеспечивается, коль скоро продовольствие из Украины идет в первую очередь в сытые страны Евросоюза. Это никак нельзя назвать нуждающимися странами. В этом смысле мы серьезно думаем о том, что если что-то идет не в интересах России и тем более не в интересах продовольственной безопасности, это не должно продолжаться", — сказал он в интервью RT.

Вершинин напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что если реализация зерновой инициативы будет прекращена, то Россия найдет возможности учесть интересы наиболее нуждающихся стран, в первую очередь, в Африке.

"Время для исправления еще есть. Надо использовать каждый день. Если это не будет сделано, то естественно, мы свои шаги предпримем… Если по-прежнему сохранятся эти барьеры, если не будет работать соглашение, то вопрос простой: какой смысл это соглашение реализовывать? Мы об этом откровенно говорили нашим партнерами и говорим им", — подчеркнул Вершинин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.