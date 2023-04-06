ПРАГА, 6 апр — ПРАЙМ. Стоимость продуктов для приготовления традиционных пасхальных изделий выросла в Чехии в 2023 году более чем на треть по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом сообщило сетевое издание Idnes, ссылаясь на данные Чешского статистического управления (ЧСУ). Россиянам посоветовали закупить несколько продуктов перед Пасхой

В этом году католическая Пасха будет отмечаться с 7 по 11 апреля.

"Стоимость покупательской корзины с продуктами для выпечки традиционных изделий к католической Пасхе… в этом году возросла по сравнению с апрелем 2022 года, по данным ЧСУ, более чем на треть, что делает нынешнюю Пасху самой дорогой за многие последние годы", — говорится в материалах.

Так, яйца подорожали на 85 процентов. Рост цен на этот продукт был вызван в том числе ликвидацией крупнейшей в стране птицефермы из-за птичьего гриппа.

Кроме того, выросли цены на дрожжи, сливки, ароматизированный сахар, разрыхлитель. Сырье для приготовления пасхального барашка или паштета обойдется теперь в среднем в 123,5 кроны (примерно5,6 доллара). В прошлом году набор стоил на 27 крон меньше, отмечает издание. Мировые цены на продовольствие выросли в 2022 году на 18 процентов

Совместное времяпровождение с родными и друзьями также станет дороже, поскольку в Чехии за последний год значительно подорожали пиво, мясо, овощи и фрукты. Жителям республики приходится закупаться продуктами заранее и следить за распродажами, чтобы немного сэкономить.

При этом данные портала Аkcniceny показывают, что общая стоимость корзины продуктов, купленных по акциям, за последний год также возросла – на 30 процентов. Сейчас цены со скидками соответствуют обычным ценам в апреле 2022 года, говорится в сообщении.

Тем не менее, праздничные столы в чешских семьях и на сей раз обещают быть весьма щедрыми, поскольку Пасха в республике, наряду с Рождеством и Новым годом, считается любимым праздником, к тому же связанным с приходом теплого времени года и расцветом природы. Согласно прогнозам экономистов, чехи в этом году потратят на празднование Пасхи более 11 миллиардов крон (около 500 миллионов долларов), что составляет примерно 1,3 тысячи крон (около 59 долларов) на одного взрослого жителя страны.