ВАРШАВА, 6 апр — ПРАЙМ. Новый министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс созвал антикризисный штаб по вопросу наплыва зерна с Украины. Дуда призвал Украину бороться с неконтролируемым импортом зерна в Польшу

"Все ожидают, что я скажу что-нибудь о зерне или в более широком смысле о продуктах питания, которые поступают в Польшу с Украины и остаются у нас. Уже сегодня… в министерстве я созвал кризисный штаб, мы обсудим эту тему", — сказал Телюс журналистам.

"Я сделаю все, чтобы контроль был точным, и чтобы зерно ненадлежащего качества не попадало в Европу, а значит, и в Польшу. Это наш долг", — добавил он.

Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.

Телюс в четверг назначен новым министром сельского хозяйства и развития села вместо Хенрика Ковальчика. Предыдущий министр 5 апреля сообщил, что власти Польши после Пасхи начнут скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с ситуацией. В тот же день Ковальчик подал в отставку, пояснив свое решение тем, что Европейская комиссия не согласилась вернуть пошлины на ввоз зерна с Украины на территорию ЕС.