МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC" с "CCC+", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства. Украина подписала соглашение о получении второго гранта от США

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне "C"; в национальной валюте оба рейтинга были сохранены: долгосрочный на отметке "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный также на уровне "C".

"Правительство Украины объявило о плане реструктуризации своего внешнего долга к середине 2024 года. Поэтому мы считаем вероятным, что Украина перейдет на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий", — комментируют аналитики агентства.

Агентство может понизить рейтинги Украины в иностранной валюте в ближайший год, если, например, сочтет практически несомненным, что коммерческие долговые обязательства будут включены в реструктуризацию долга правительства. При этом повышение рейтинга в иностранной валюте может последовать, если коммерческий долг будет исключен из плана предполагаемой реструктуризации, а также при улучшении среднесрочных макроэкономических перспектив.