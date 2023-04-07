МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Представители стран западной культуры сейчас находятся не в том положении, чтобы диктовать Пекину свои взгляды на отношение к украинскому кризису, заявил в беседе с изданием "Известия" посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

"Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него", — отметил дипломат.

Он пояснил, что Пекин придерживался и придерживается варианта мирного урегулирования ситуации, к чему и призывали представители Поднебесной.

Китай не поставлял оружие ни одной из сторон, добавил посол.

Чжан Ханьхуэй также напомнил, что позиция Москвы в отношении Тайваня говорит об отсутствии страха перед крупными странами, которые используют "политику грубой силы".

Что касается попыток ограничить развитие и России, и Китая, то США вместе со своими партнерами работают в этом направлении, не покладая рук, добавил китайский посол.

"США и другие западные страны ужесточают ограничения для инновационного развития Китая и России, всеми силами сжимая пространство научно-технического существования и роста двух стран. На этом фоне необходимо неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие между Пекином и Москвой в формате "спина к спине", — разъяснил он.

Ранее в четверг, 6 апреля, лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что не видит "чудодейственного средства", которое бы могло изменить ситуацию вокруг Украины. Он добавил, что стороны должны работать над условиями прекращения конфликта и начала мирных переговоров. Тогда появится взаимное доверие.