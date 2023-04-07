МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушогл в пятницу провели переговоры, в ходе которых затронули ход реализации "зерновой" сделки. МИД раскрыл, что предпримет Россия, если зерновая сделка не заработает

Турецкий министр подчеркнул необходимость устранения барьеров для выхода российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

"Мы солидарны в том, что необходимо устранить препятствия для поставок российских удобрений", — заявил Чавушоглу.

По его словам, Анкара работает над этой проблемой с ООН. Кроме того, Турция обсудила с российской стороной возможные шаги в данном направлении.

Стамбульские соглашения необходимо продолжать реализовывать, чтобы не только обеспечить поставки агропродукции из России и Украины, но и смягчить последствия глобального продовольственного кризиса, подчеркнул глава МИД Турции. Минсельхоз определил план по сбору зерна на текущий год

"Зерновая" сделка была заключена 22 июля 2022 года. Ее участниками стали Россия, Украина, Турция и ООН. Договоренности предполагают содействие вывозу агропродукции из Украины и снятие препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

18 марта 2023 года соглашение продлили еще на 60 дней. При этом Москва сделала акцент на том, что обе части пакетной сделки должны выполняться должным образом.