МИД Турции призвал устранить препятствия для российского экспорта
МИД Турции заявил, что Анкара и ООН работают над снятием барьеров для экспорта из России
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушогл в пятницу провели переговоры, в ходе которых затронули ход реализации "зерновой" сделки.
Турецкий министр подчеркнул необходимость устранения барьеров для выхода российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.
"Мы солидарны в том, что необходимо устранить препятствия для поставок российских удобрений", — заявил Чавушоглу.
По его словам, Анкара работает над этой проблемой с ООН. Кроме того, Турция обсудила с российской стороной возможные шаги в данном направлении.
Стамбульские соглашения необходимо продолжать реализовывать, чтобы не только обеспечить поставки агропродукции из России и Украины, но и смягчить последствия глобального продовольственного кризиса, подчеркнул глава МИД Турции.
"Зерновая" сделка была заключена 22 июля 2022 года. Ее участниками стали Россия, Украина, Турция и ООН. Договоренности предполагают содействие вывозу агропродукции из Украины и снятие препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.
18 марта 2023 года соглашение продлили еще на 60 дней. При этом Москва сделала акцент на том, что обе части пакетной сделки должны выполняться должным образом.
https://1prime.ru/world/20230407/840314908.html
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