МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Безработица в США в марте снизилась до 3,5% с уровня февраля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 236 тысяч, следует из данных министерства труда страны. СМИ спрогнозировали скорый упадок доллара, а за ним и США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали, что безработица останется на уровне февраля. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 239 тысяч.

Министерство при этом пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в феврале, увеличив показатель до 326 тысяч с 311 тысяч.

Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране за март выросла на 0,3%, или на 0,09 доллара, и составила 33,18 доллара, а в годовом выражении ее рост составил 4,2%.

Безработица в США в апреле 2020 года в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.