ВАШИНГТОН, 7 апр — ПРАЙМ. США рассчитывают увидеть резкое падение товарооборота между Россией и Турцией в свете введенных против Москвы санкций и запрета на транзит попадающих под рестрикции категорий западных товаров, заявил в пятницу глава управления по координации санкционной политики госдепартамента Джеймс О'Брайен. СМИ назвали неожиданное последствие энергетических санкций против России

"Нам потребуется некоторое время, чтобы увидеть это, но мы взглянем на данные о торговле (между РФ и Турцией) за март и апрель и ожидаем стать свидетелями резкого сокращения объемов торговли. Эти цифры — все, что меня беспокоит", — сказал О'Брайен в беседе с агентством Рейтер.

Как утверждает чиновник госдепартамента, должностные лица Турции в контактах с американскими коллегами дали "очень ясно" понять, что наложили запрет на реэкспорт в Россию попадающих под санкции товаров из стран Запада.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.